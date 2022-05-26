全球消費電子需求低迷 終端需求萎縮 逐步傳導至中上游供應鏈

全球消費電子需求低迷，今年上半年，終端需求萎縮逐步傳導至中上游供應鏈，5G 晶片砍單的跡象，已擴大至面板、手機鏡頭晶片等領域。

根據「21 世紀經濟報導」的報導，一位面板供應鏈人士說：「今年訂單受很大的影響，砍單較明顯，現在行業整體訂單需求下滑比率在百分之十幾左右」。

集邦咨詢的數據顯示，受到疫情與品牌庫存調整影響，4 月筆電面板出貨量為 1,750 萬片，年減 21.5%，集邦咨詢並將全年筆電面板出貨量下修至 2.4 億片，年減 14.9%，且仍有下調空間，市場走勢須視大環境變化而定。

除了面板，手機鏡頭晶片也受影響。群智咨詢半導體器件資深分析師徐晶晶說：「根據群智咨詢 5 月最新數據預測，2022 年預計全球智慧手機鏡頭晶片終端市場需求量約為 49.5 億顆， 下降約 2.7%。」

徐晶晶表示，今年受上游鏡頭晶片供大於求影響，鏡頭模組價格平均降 10% 左右。

近日天風國際證券分析師郭明錤表示，聯發科 (2454-TW) 已削減下半年 5G 晶片訂單，主要削減中低階晶片，第 4 季訂單下砍 30%-35%。

對於手機需求下滑，StrategyAnalytics 資深分析師吳怡雯說：「除了疫情影響外，市場的成熟與飽和、用戶換機周期的拉長，以及行業缺乏顛覆性的創新，是困擾國內智慧手機市場的主要問題。而美元的持續升值和地緣衝突的升級，給廠商成本帶來壓力，也推高了終端的零售價格。」

群智咨詢手機面板資深分析師王曉雅則表示，「手機終端市場持續萎靡，短期內很難有明顯的改善。2022 年的面板價格將會呈下降趨勢，但由於無法透過低價策略刺激需求的情況下，面板的價格下降幅度也不會太大。」

中國信通院周三（25 日）發布的數據顯示，4 月中國市場手機出貨量為 1,807.9 萬支，較一年前銳減 34.2%，其中 5G 手機出貨量為 1,458.5 萬支，驟降 31.9%。