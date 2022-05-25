〈宏碁展望〉大環境相對不友善 坦言庫存確實較往年高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (25) 日舉行全球營運暨亞太業務分享會，宏碁共同營運長高樹國、黃資婷均表示，整體大環境挑戰相當多，不諱言現階段整體庫存水準確實較高，但宏碁會持續專注各個具有成長性的產品線市場布局，並因應客戶需求，及時推出相對應的產品。

高樹國表示，庫存水準偏高，主要是俄烏戰爭、中國上海封控、全球通膨等三大因素造成，至於需求是否消失或遞延，則是個別產品有異。

展望今年，高樹國說，依目前來看，電競、商務產品受通膨影響的程度，相比其他來的低，今年成長仍可期，他並強調，近年宏碁面對整個大環境變化，持續細分市場，針對客戶需求推出相應產品，這也是未來產業競爭的決勝關鍵，如推裸眼 3D、Vero 環保系列應用等。

外界普遍認為筆電「疫情紅利」不復見，高樹國、黃資婷則指出，後疫情其實就是回到疫情前，因此會把握年底返校季、購物節的促銷機會。

至於上海供應商狀況，黃資婷說，宏碁內部統計在上海的 IT 零組件供應商至少就有 100 家，雖然開始復工，但要將產能回升到 100% 還要時間，只能說每天都有進步，且個別廠商恢復狀況不同，有些 2 周、有些則要 4 周，只能透過不斷調整降低影響。

黃資婷補充，供應鏈長短料狀況在過去兩年不斷發生，雖然現階段長短料不平衡狀況與先前不同，但產能是透過時間累積上來，因此恢復一定需要時間，只能透過增加第二供應商、替代料儘量避免相關影響。