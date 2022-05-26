6月台股操作攻略 汽車零組件擴散效應

指數今年以來利空不斷，聯準會升息原本市場尚可接受，畢竟撒出來的總是要收回，但屋漏偏逢連夜雨，俄烏戰爭乃至中國封城造成通膨失控，也打亂了聯準會升息步調，全球股市加速下跌，目前 2/3 市場都在年線之下，而主要指標美股仍處於接近破底狀態，市場上的投資人都在問一個問題：台股到底什麼時候才會止跌？

若純粹從升息的角度來看，預計幅度最大區間會落於 5~7 月，依照正常理論，升息將影響股市半年，而從 7 月很可能是今年最後一次升息較大幅度月份來推，利空提前反應時間點都將落在 6 月，所以從這個邏輯來看，6 月之前仍然會處於【震盪測底箱型整理】的一個階段，所以你最近會看見盤常常大漲伴隨大跌的現象。

看到此一般的投資朋友會認為，那就 6 月整理過後甚至 7 月再進場，但要明白的事是，指數和個股不會呈完全正相關，甚至說股票領先在指數前面，若要等到指數真正完全落底後再進場，則將會錯失最好機會，最好的證明是您會發現，最近盤雖然沒有大漲，但盤面上有許多的股票表現非常的活潑！

而目前除了盤勢尚未止穩外，還有一個問題—也就是（量），在外資抽出資金，加上散戶信心潰散之下，量能持續在 2500 億左右無法放大，故選股上要配合盤勢才能達到效果，至於選股的邏輯就是我從三月一直跟大家所說的（三低二高），因為無量下股價低或股本小的個股，籌碼較輕，比較能順利拉動股價，只要搞清楚市場的生態，您會發現現階段要獲利並不像您想像中困難。

近期強勢上攻的汽車零組件族群即是很好的例子，堤維西 (1522-TW)、東陽(1319-TW)、耿鼎(1524-TW)、大億(1521-TW)、倉佑(1568-TW)、巨庭(1539-TW)、帝寶(6605-TW) 都符合三低二高的條件，大漲的原因是第一季獲利皆創下好成績，但仔細觀察其營益率及稅後純益率都有明顯差距，營益率是本業的獲利，但稅後純益率大幅高於營益率，顯示有業外獲利存在，因為汽零股有大量的美元應收帳款，所以第一季幾乎這些個股 1/3 獲利都來自業外，反觀聯發科 (2454-TW)、智原(3035-TW) 這些本業獲利好的正規軍反而股價沒有表現，所謂時勢造英雄，主要是【量能】的關係，而這些個股的上漲告訴您兩件事：第一，市場資金在找尋題材及機會！第二，現階段拚的是題材而不是基本面。

既然拼的是題材故在操作上就不宜戀戰，以 10%~30% 為獲利空間，就算賣出後繼續上漲也不要覺的可惜，因為市場作手自然會找尋下個目標，麗清 (3346-TW) 的漲停也證實此論點。

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那麼看到這不禁要問，在汽車零組件族群上漲後，接下來誰有擴散效應？首先以汽車類股來講是今年少數前景明朗的產業，幾乎是共識，確實在基本面上因為電動車的滲透率持率提升加上政府政策加持下，這點無庸置疑，而講到電動車自然少不了鴻海 (2317-TW)，無論是在 MIH 平台和 Lordstown 開發新車，或是替 Fisker 代工 ，乃至 Apple Car 等，都充滿了想像力，至於旗下的鴻家軍自然也吸引市場資金注意。

鴻海集團的乙盛 (5243-TW) 約有 40% 的產業比重著重在汽車上，同時還具備低軌衛星地面設備的製造能力，占據兩大主流電子題材。在這樣的條件下，乙盛同時還有基期低、股本低、成長率高的二低一高條件，若以今年預估能賺 3 元左右估算，本益比其實也不算太高。整體而言，乙盛在上海昆山廠復工後，營運已經重回軌道之上，而先前隨盤勢壓回 60 元以下的跌幅，也讓它具備一定的上漲空間，後續仍然可以期待。

另外，非鴻家軍的車王電 (1533-TW) 在這段期間也有所表現，車王電主要生產車用電子及工具機，公司提供超過 1600 種的汽車零組件和 60 種以上的電動工具，在汽車電子領域上以產品多樣性致勝。

以整個市場來比較的話，車王電同時符合二低原則（股價基準 60 上下，股本基準約為 30 億以下），再來車王電今年預估 EPS 能落在 1.2~1.4 元之間，相較去年的 0.88，也有著不錯的成長率，符合一高。以此來看，車王電在當前盤勢中具備一定程度保障性，股價也重新衝向高點。

既然【量能】與【題材】成為了目前的觀察重點，在操作上就必須要比較靈活一些，首先鎖定電動車主流題材，該題材因為前景良好而具備熱度，再來就是在操作上多下一點功夫，以 10~30% 為目標而努力！也祝大家都操作順利，切記目前的操作原則。

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