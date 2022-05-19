〈宏碁展望〉商用、永續產品續強 下半年仍期待返校購物節商機

面對近期筆電市場需求降溫，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (19) 日重申，包含戰爭、通膨、封城加劇長短料供給、貨運等不確定因素仍影響整體市場發展，但商用、永續產品需求仍相對強勁，對下半年返校季、購物節旺季需求仍保持期待。

陳俊聖說，從各產品線需求來看，4 月商用產品出貨量年增 43%、前 4 月也成長 28%，在所有產品線中需求最強，其次是宏碁近年主打的愛地球 Vero 永續環保系列，今年也進一步將 Vero 產品拓展至桌機、AIO、滑鼠等配件上。

展望下半年，陳俊聖表示，整體大環境變數多，現階段仍難預測，尤其美國 Fed 表態打擊通膨不手軟，加速升息縮表，讓資金重回美國，也衝擊亞太地區匯率、股市，連帶民眾消費力道下滑，且俄烏戰爭爆發後，各國擬增加國防預算，也恐擠壓其他預算等，因此可以確定的是，消費性產品需求確實受影響下滑。

至於目前零件、庫存狀況，陳俊聖說，半導體今年缺貨狀況改善很多，但受中國封控影響，現階段部分供應鏈無法出貨是較頭痛的問題，庫存方面，則分為三個部分，工廠端、海上漂、陸地通路，雖然前段工廠出貨受封控暫時停滯，讓關鍵零組件存貨水準偏高，但海上漂的貨量是疫情前 2 倍，通路則恢復到健康水準，因此，隨海上貨物陸續到港，短期並未造成終端缺貨狀況。

外界也關注通膨、零組件漲價是否影響終端產品售價，陳俊聖說，價格主要是由供需決定，且產品競爭力、加值服務也是價格的關鍵，像是過去手機從 4G 變成 5G，整體 ASP(產品平均單價) 就提高，宏碁也持續朝這個方向努力。

至於因應中國封控，宏碁是否會有分散生產基地的規劃，陳俊聖說，中國筆電供應鏈是經歷 20-30 年才形成的完整產業供應鏈，不可能在 2-3 季、甚至 2-3 年就完成移轉，直言就算要分散也並非短期內可完成。