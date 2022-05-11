台泥旗下達和航運船隊優化 添新船「達善輪」運力提升

台泥 (1101-TW) 旗下達和航運今 (11) 日進行新式環保散裝船「達善輪」(M/V TAHO VIRTUE) 遠距交船儀式，台泥董事長張安平表示，新船加入不但可以提升運力、挹注獲利，併藉此改善全球供應鏈紊亂、通貨膨脹的現象。

張安平表示，達和航運充分掌握景氣循環的底部，適時淘汰老舊耗能船舶，替換成最新式環保節能高效船隊，提升運力並搭配數位智能化船隊管理。

張安平進一步指出，疫情造成全球的供應鏈問題，維持國際貿易順暢是責任，透過「達善輪」的交船，能夠對減緩全球供應鏈與通貨膨脹問題，發揮穩定世界經濟的關鍵力量，船名「善」字，則希望遠方發生的戰爭能夠平息，並隨著穩定的國際自由貿易，帶著世界迎向和平。

台泥表示，面對 2050 年全球碳中和目標，建構世界綠色航運更顯重要，達和航運也啟動全面換裝環保節能新船計畫，總計近 5 年來已經購入 2 艘新式水泥船、6 艘新式散裝船，下個月又將新增一艘環保高效散裝船「達環輪」。

目前達和航運 9 成船舶已符合 IMO 2023 年「現成船能源效率指標 (EEXI)」及「碳強度指標 (CII)」新規定，提前優於國際標準，不只搶先強化達和航運營運效率，提升競爭力，更符合環保節能，以實際作為投入地球永續。