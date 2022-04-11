〈台泥衝刺轉型〉擬配股配息各1元 煤價飆成本壓力增 提升替代燃料因應

台泥 (1101-TW) 今 (11) 日公告股利政策，決議每股擬配息 1 元、配股 1 元，合計發放 2 元股利；台泥直言，由於目前中國市場以及俄烏戰爭衝擊，原料煤價大幅上揚墊高成本，因應後續營運面臨挑戰，將持續推動轉型，以替代燃料因應，減少煤炭用量。

去年中國下半年實施能耗雙控、煤炭價格上漲，台泥發貨量下滑、生產成本提高，雖然漲價因應，但獲利表現仍受到影響，每股純益 3.3 元為 4 年低點，股利配發率雖達 6 成，但現金股利寫下 17 年新低，若以今日收盤價 49.45 元計算，現金殖利率僅約 2%。

台泥今日也公告 3 月營收，在農曆年後工地復工以及工作天數恢復正常下，營收 99.71 億元，月增 82.7%、年增 2%；第一季營收 229.45 億元，年增 4.1%；但台泥直言，目前水泥事業除了受到中國市場的影響外，加上購煤價格上漲，水泥以及發電事業成本倍數提高，營運仍面臨挑戰。

對此，台泥強調，將持續推動綠色轉型，在水泥製程中使用替代燃料與替代原料，除了可節省燃料成本，更可大幅降低碳排放；去年台泥在台灣替代原料、燃料使用率，年增 30%，替代燃料換算等同減少使用 6651 噸煤炭。