政院拍板組織調整 環保署、農委會升格「部」

行政院會今 (5) 日通過組織調整修正法案，環境保護署改制為環境部，農委會改制為農業部，行政院原子能委員會調整為獨立機關核能安全委員會，交通部觀光局改制為觀光署，中央氣象局改制為中央氣象署，此外，經濟部將新設商業發展署。

人事行政總處表示，行政院組織調整作業自 2012 年施行迄今，均採「分批立法、分階段施行」原則進行。截至立法院第 10 屆第 4 會期，已有 24 個部會共計 103 項法案完成立法，以新機關架構運作。

此次組改是為因應環境變遷、國家整體發展，經行政院相關部會間多次討論後定案，配合環境政策由以往污染管制轉變為預防管理，同時彰顯對空氣汙染防制與資源循環等議題重視，環保署改制為環境部，並新設氣候變遷署、資源循環署及環境管理署。

另外，參酌國際核安管制機關的組織設計，將行政院原子能委員會調整為獨立機關核能安全委員會。

人事行政總處說明，為落實國土永續發展，健全土地管理及國家公園保育能量，內政部營建署業務調整為國土管理署及國家公園署；交通部觀光局改制為觀光署，將以觀光立國及觀光主流化為發展願景，提升觀光品質與拓展國際能見度。

經濟部方面，此次調整將新設商業發展署，以因應商業型態推陳出新及相關輔導需求增加；而礦務局及中央地質調查所則整併為礦業管理及地質調查中心 (三級機關)。