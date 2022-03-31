政院拍板斥300億元擴大租金補貼 4大族群補助加碼

行政院今 (31) 日拍板通過「300 億元中央擴大租金補貼專案」，受惠戶數將從今年的 12 萬戶提高為 50 萬戶，預算從 57 億元大幅增加至 300 億元，並針對單身、新婚、育兒與經濟弱勢家戶 4 大族群的補貼金額，給予 1.2 倍至 1.8 倍的加碼。

內政部說明，近來主要都會區住宅租金上漲與物價上升，讓租屋家庭負擔加重，去年經濟成長創 11 年新高，因此，政府用經濟成長果實來減輕年輕家庭、弱勢家庭及青年的租屋負擔，此次租金補貼專案透過「戶數加碼」與「金額加碼」，預計協助 50 萬戶租屋家庭，也同步調升租金補貼金額。

針對初入社會經濟尚未穩固的 20 至 35 歲單身青年，內政部提高至補貼金額 1.2 倍；對於結婚 2 年內新婚家庭，提高至補貼金額 1.3 倍；育有未成年子女 (含胎兒) 家庭，育有 1 人提高至補貼金額 1.4 倍、2 人提高至 1.6 倍、3 人以上提高至 1.8 倍。

內政部進一步指出，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，房東成為公益出租人享有租金所得免稅額每月 1.5 萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠，與政府共同協助租屋家戶。

內政部表示，本專案 300 億元經費由中央完全負擔，由內政部營建署直接接受民眾申請，既有補貼戶會直接帶入資料審查，無需另外申請，新申請戶只要提供租賃契約與帳戶資料，透過更為便捷的線上申請系統，讓民眾很容易完成申請程序，只要符合資格者皆可獲得補貼，預定中央 10 月統一撥款，租屋族 6 月底務必留意公告的受理申請資訊。