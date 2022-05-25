北市疫情洪峰已過 柯文哲：再撐2個月可望解封

台北市今 (25) 日新增 9085 例 COVID-19 本土個案，市長柯文哲指出，評估北市洪峰落在上周，新北、桃園大概也平了，疫情不會馬上掉下去，而是進入高原期，壓力會慢慢轉移至中南部，但還好不是同時到達，他強調，台灣咬緊牙關再撐 2 個月，邊境就可望解封了。

台北市政府今天下午召開防疫記者會，柯文哲認為，即使確診有黑數，但北市洪峰大概已經過了，應該是在上周，下一個問題是高原期要維持多久？從新加坡的經驗來看，高原期約維持 4 周，達到頂峰後，也不會馬上掉下來。

柯文哲強調，台北市每日新增確診約 1 萬人，醫療量能一定足夠，若監看全台灣疫情狀況，雙北市及桃園市大概疫情平了。目前還是要堅守醫院量能，每天監看還剩下多少專責病床，統計到昨天為止，北市還有 851 張空床。

不過，柯文哲示警，中南部疫情會慢慢上來，防疫壓力將轉到中南部，但還好不是同時到達，政府可以移轉重心，若同時到達，醫療資源就不夠，一個一個來擊破就比較容易。

柯文哲表示，雖然一開始台灣手忙腳亂，但相對香港、韓國，損傷還是最小，預估大概再 1、2 個月，我國邊境就會徹底解封，若入境要關 7 天，台灣要怎麼與世界貿易，也不會有觀光客要來，他強調，台灣不可能永遠清零，要面對事實，下一步就是與病毒共存。