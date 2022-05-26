中國央行下令擴大貸款核發 銀行：問題是企業需求小

中國央行與銀保監會要求各家銀行擴大貸款核發，但銀行業者表示，目前銀行資金充沛，但供應鏈不穩定，海外訂單銳減，導致企業貸款需求偏小。

21 世紀經濟報導官方微信「21 財聞滙」報導，社交網站周三（25 日）流傳一張截圖，內容是某家銀行內部通知：「昨天下午央行易綱行長緊急召集全國 24 家大銀行開會，要求加大信貸投放，總行原上報央行的計畫是 5 月末貸款與 4 月末持平，現要求總行 5 月末貸款必須較 4 月末增加（人民幣）50 億。」

一位國有大型銀行華東某分行總裁表示，截圖中所指稱的會議，是 5 月 24 日人行與銀保監會召開的主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，監管機關要求各家銀行根據自身情況，增強貸款核發力道。

該分行總裁說：「人民銀行總行多次提出要加快貸款投放，這個要求是真的，但是具體怎麽落實，各家銀行做法不一樣。我們行從今年以來執行的就是應放盡放，能放的貸款加快放，並沒有在 5 月加碼。」

不過，眼下對於銀行總裁而言，目前最大難題是需求不振。該分行總裁說：「目前銀行資金是充裕的，之前 4 月央行宣布降準 0.25 個百分點，再加上 LPR（貸款市場報價利率）降息，以及存款端利率調降，現在的資金是充分且便宜，但主要問題是投放難，企業需求小。」

他表示，目前當地出口加工商面臨供應鏈不穩定的問題，海外訂單銳減 20%-30%，導致資金流轉需求下降。

一家大型銀行上海分行人士則說，4 至 5 月受到疫情影響，普惠小微企業拓展客戶工作基本停擺，等到疫情好轉，企業復工復產，也要重新考慮新拓展客戶的壞賬問題，因此銀行要完成既定指標，已有難度，更難在原定目標上新增貸款核發。