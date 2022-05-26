中國水泥市場供需兩弱 下半年有望好轉

中國水泥市場供需兩弱，5 月以來產銷量未見明顯回升，業界人士表示，隨著下半年疫情防控、基建投資及房地產投資情況好轉，今年水泥出貨量有望呈現前低後高走勢。

中國證券報報導，中國水泥協會的數據顯示，頭 4 個月全國水泥產量累計 5.81 億噸，較去年同期下降 14.8%，並較頭 3 個月擴大 2.7 個百分點。4 月水泥產量為 1.95 億噸，銳減 18.9%。

中國水泥協會表示，時序進入 5 月以來，水泥行業的生產和運輸仍受到新冠肺炎疫情影響，且下游需求恢復有限。

數字水泥網總裁陳柏林說，受下游需求尚未全面回升等因素影響，近期水泥產量處於較低水準，預估 5 月水泥產銷量將延續二位數降幅趨勢。

受下游需求尚未恢復等因素影響，近期水泥價格持續走低。國家統計局的數據顯示，5 月上旬普通矽酸鹽水泥 P.O42.5 袋裝價格為每噸人民幣 515.7 元，較 4 月下旬降 0.4 元。普通矽酸鹽水泥 P.O42.5 散裝價格為 460.8 元，較 4 月下旬降 9.6 元。

塔牌集團證券部認為，中長期而言，隨著地產行業逐步復甦，大型基建工程開工率加速提升，有望帶動水泥需求回升，且 9 月是產業傳統旺季，很多地產、基建工程會集中趕工，屆時景氣有望回暖。

中國水泥協會則表示，下半年地產、基建工程將持續發力，可望提振水泥產業。隨著疫情防控、基建投資及房地產投資情況好轉，預料今年水泥出貨量將呈現前低後高走勢。