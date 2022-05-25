〈陸港盤後〉中國央行指示擴大貸款核發 A股、港股全面走高

中國 A 股三大指數周三（25 日）收盤全面走高，滬指大漲逾 1%，收復 3,100 點大關，原因是中國央行與銀保監會要求銀行業者擴大貸款核發。

滬指周三收盤勁漲 1.19% 至 3,107.46 點，深成指漲 0.7% 至 11,143.18 點，創業板指漲 0.32% 至 2,325.6 點。兩市成交額合計人民幣 7,622 億元，「北向資金」淨流入 34.09 億元。

港口、電力、傳媒、石油等類股大幅走高，零售、農業、汽車、醫藥、食品飲料、旅遊、金融、地產等族群均上揚。

香港恒生指數收盤漲 0.29%，恒生科技指數漲 0.28%。

中國人民銀行、銀保監會周二召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，分析研究信貸形勢。人行與銀保監會說：「金融體系要用好、用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長，支持經濟高品質發展。」

這是監管機關時隔近五個月再度召開金融機構貨幣信貸形勢分析會，與上次會議相比，本次參加會議的金融機構數量更多，涵蓋的銀行類型更廣，顯示在經濟新的下行壓力進一步加重的情況下，監管機關希望各類銀行機構都能進一步提高政治高度，增強大局意識，共同增強對重點領域和薄弱環節的信貸支持，以穩住經濟基本盤。

市場人士表示，受疫情等因素影響，經濟下行壓力進一步加重，若銀行要克服避險、惜貸情緒，需儘快扭轉各項貸款餘額成長頻創近 20 年新低的局面，為下半年經濟回升創造有利貨幣金融條件。

國盛證券表示，4 月 27 日兩市指數低點，可能會成為全年低點，且伴隨低點出現，近期股市出現較大反彈力道，短期雖有調整，但大多是技術性調整，不會改變中期看漲趨勢。