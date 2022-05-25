〈玉山金法說〉本季放款餘額雙位數成長 強化海外布局要成亞洲的玉山

玉山金 (2884-TW) 今 (25) 日召開線上法說會，響應「投資台灣三大方案」，本季放款餘額「雙位數」成長。 展望後市，玉山銀行強化海外布局，董事長黃男州表示，玉山邁入第 4 個 10 年目標要成為「亞洲的玉山」。

玉山金本季自結淨收益 135.5 億元，稅後純益 43.3 億元，年減 16.9%，每股稅後純益 (EPS) 0.32 元；股東權益報酬率 (ROE) 8.86%、資產報酬率 (ROA) 0.53%。

玉山金表示，今 (2022) 年台灣出口及民間投資表現良好，玉山積極響應「投資台灣三大方案」，本季放款增量 592 億元，餘額較去年同期成長 13.0%；海外分行、子行放款也漸進成長，外幣放款較去年同期增加 20.8%，營運規模穩健發展。

不過，玉山銀截至去年，淨手續費收入創連 13 年成長的紀錄，但本季淨手續費收入略見衰退 51.7 億元，較去年同期略減少 1.9%，主因第 1 季金融市場震盪較大，影響財富管理業務，但企業金融手續費收入成長達 36%，主要為國際聯貸及主辦國內綠能專案融資手續費收入貢獻。

整體來說，玉山仍展現良好的風險控管能力，資產品質優良，本季逾期放款比率 (NPL) 為 0.15%，備抵呆帳覆蓋率 811.4%。

展望後市， 黃男州表示，玉山邁入第 4 個 10 年目標要成為「亞洲的玉山」，除籌設中的泰國曼谷、越南胡志明代表人辦事處，金管會並已核准設立日本福岡分行，為今年國內銀行申設海外分行之首例。