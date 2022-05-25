外資大買航空雙雄3.7萬張 土洋法人狂敲鴻海、奇鋐

外資今 (25) 買超台股 50.73 億元，台指期淨多單也增加 374 口至 5399 口。個股方面，外資大買航空雙雄 3.7 萬張外，攜手投信合買鴻海共 1.68 萬張，奇鋐同樣也獲土洋法人加碼。

外資今日買超長榮航 2.19 萬張、華航 1.54 萬張外，還有陽明 4308 張；電子股則有面板雙虎群創 1.06 萬張、友達 5048 張，還有鴻海 8768 張、奇鋐 4962 張、聯電 4705 張、欣興 4552 張。

值得注意的是，外資今日雖然買超多檔金融股如永豐金 6406 張、華南金 5937 張、臺企銀 5394 張；但也大舉調節新光金 7.98 萬張、開發金 2.4 萬張、元大金 1.76 萬張、國泰金 1.05 萬張、富邦金 7742 張。

外資其餘賣超的有華新 1.11 萬張、定穎 7253 張、長榮 5078 張、正德 4703 張、元太 4344 張、台積電 3965 張，以及元大台灣 50 反 1 4534 張。

投信來看，買超最多的是華新 1.08 萬張，再來則是鴻海 8041 張、奇鋐 4658 張，以及上海商銀、仁寶、大聯大等都超過 3300 張；投信賣超最多是友達 9666 張、其次依序是永豐金 5333 張、開發金 3587 張、中信金 3489 張、中鴻 2700 張、鴻準 2630 張等。