〈宏碁新品發表會〉擴大Vero產品線 攜手供應鏈永續著重六大面向

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (18) 日舉行年度新品發表會，延續去年推出永續平台 Earthion 後，今年全面擴大 Vero 永續產品線布局，除筆電外，也推出桌機、螢幕、投影機等新品，均使用一定比例的回收塑料(PCR)，董事長陳俊聖也在開場釋出 Earthion 平台著重的六大面向。

陳俊聖表示，六大面向包含產品設計、生產、包裝、能源消耗、物流、回收，宏碁近年持續攜手供應鏈夥伴強化布局，也實踐對永續發展未來的承諾，並提供消費者、企業、組織更多選擇減少環境足跡。

宏碁今年除將 Vero 系列全面升級外，也擴大涵蓋筆電、AIO 桌上型電腦、螢幕、投影機、週邊設備等，均使用一定比例的消費後回收塑料 (PCR)、海廢回收塑膠 (OBP)、可回收包裝等。

宏碁表示，其中 Aspire Vero 筆電正是與英特爾 (INTC-US) 共同研發設計，除搭載最新第 12 代 Core 處理器外，也符合 Intel Evo 筆電條件，英特爾客戶運算事業群副總裁暨行動創新總經理 Josh Newman 也指出，英特爾近期承諾在溫室氣體達淨零排放，為科技產業在建構永續性電腦共同努力。

因應環境挑戰、實踐永續未來，宏碁在 Earthion 上包括對 RE100 的承諾，目標在 2035 年使用 100% 再生能源 (RE100)，並打造環境友善的產品設計，減少宏碁供應鏈的碳足跡。