〈宏碁新品發表會〉升級輕薄、商務產品 創作者筆電將導入OLED面板

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (18) 日舉辦全球線上新品發表會，一如外界預期全面升級旗下產品線，包含 Chromebook、輕薄、商務筆電等，在 ConceptD 創作者系列筆電上，也可選配升級 16 吋 OLED 顯示面板。

宏碁表示，將全新升級 ConceptD 創作者個人電腦系列，其中，ConceptD 5 筆電、ConceptD 500 小型工作站、ConceptD 100 小巧型桌機都將搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代 Core 處理器、輝達 (NVDA-US)GPU，其中，ConceptD 5 筆電可選配 16 吋 OLED 顯示面板。

在 Chromebook 上，宏碁指出，全新推出的 Acer Chromebook Spin 714 筆電也將同樣將搭載英特爾第 12 代 Core 處理器，Acer Chromebook Tab 510 平板電腦則將搭載高通 (QCOM-US)Snapdragon 7c Gen 2 運算平台，可望擁有軍規等級防護。

至於輕薄、商務系列，宏碁推出一系列 Swift 及 Spin 輕薄系列筆電，也將全系列搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代 Core 處理器、微軟 (MSFT-US)Windows 11 作業系統，TravelMate 商務筆電系列則主打中小企業、混合工作型態應用，也全面符合微軟安全核心筆電 (Microsoft Secured-core PC) 認證。