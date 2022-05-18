〈宏碁新品發表會〉裸視技術再升級 首推出3D電競筆電

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (18) 日舉行全球新品發表會，繼去年推出 SpatialLabs 開發者計畫後，今年進一步推出首款 3D 電競筆電 Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，玩家無需配戴 3D 眼鏡，即可透過 SpatialLabs TrueGame 應用程式進行 3D 立體體驗，目前已可支援逾 50 款遊戲作品轉換成 3D 設定。

宏碁表示，Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 將搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代 Core i9 處理器、輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 3080 筆電 GPU，將是電競筆電中的狠角色，且無須無需配戴 3D 眼鏡，透過 SpatialLabs TrueGame 即可讓遊戲以 3D 呈現。

宏碁共同營運長高樹國表示，Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 將以領先產業的裸視 3D 技術為遊戲添增全新維度，今年也希望透過將 SpatialLabs 技術納入 Predator 電競筆電產品，進而打造出全新的沈浸式遊戲體驗。

宏碁表示，SpatialLabs 是透過眼球追蹤解決方案，結合 3D 立體顯示技術與即時渲染技術所共同打造，SpatialLabs TrueGame 則是新型應用程式，將遊戲開發人員在設計遊戲時考量三個層面納入考量，包含以 3D 立體空間建構遊戲世界、每個場景景深、物件遠近距離皆經過設計等。

除 3D 電競筆電外，宏碁今日也宣布推出 Predator Triton 300 SE 輕薄電競筆電、Predator XB273K LV、Acer Nitro XV272U RV 電競螢幕。