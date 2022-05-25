中國封城衝擊 蘋果傳新款iPhone開發進度落後

知情人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) 今年至少一款新 iPhone 的開發進度落後，蘋果已要求供應商加快產品開發腳步，凸顯中國封城措施的衝擊。

日經新聞報導，多名了解此事的消息人士表示，蘋果已告知供應商加快產品開發，以彌補失去的時間，在最壞情況下，這可能會影響新手機的製造計畫和初始產量。

知情人士透露，目前四款新手機正處於「工程驗證測試」（EVT）階段。在這個階段，供應商為新 iPhone 設計機械零件和製造流程，並擬定物料清單（BOM）， 以估算製造成本。

然而，由於上海市政府祭出封鎖措施，其中一款新機的進度大約慢了三周。上海市政府終於在 5 月 17 日宣布實現「社會面清零」，上海花六周才達到此目標。

在一般情況下，所有新款 iPhone 都會在 6 月底前完成 EVT，這樣供應商就有時間在 8 月底或 9 月首周前為量產做好一切準備。

知情人士說：「如果能在 6 月底或 7 月初左右加快開發腳步，進入下個階段，那還是有可能趕上 9 月初的量產期限，但這真的取決是否能很快加速。」

一位蘋果供應商高層主管說：「彌補失去的時間是一項挑戰... 蘋果和供應商不眠不休工作，以加快開發」。這位主管並說，上海解封的步伐「相當緩慢」。

蘋果原指望今年新款 iPhone 能平順開發，原因是中國的新冠肺炎疫情受控制，且供應商已習慣在嚴格防疫措下運作。

不過，消息人士表示，中國政府在出現少量確診病例後，突然採取嚴格封控措施，導致蘋果供應商停工一個月，這讓這家科技巨擘措手不及。