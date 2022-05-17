上海宣布「社會面清零」 但恢復正常生活還要一段時間

上海周二 (17 日) 宣布達成，連續三天新增陽性感染者人數皆為零，代表 16 個區域疫情實現等待已久的「社會面清零」，儘管大多數居民生活要回復正常尚需一段時間。

上海從 4 月 1 日全面封控至今已經七個禮拜，根據上海市副市長宗明周一公布的分階段復商復市計畫，上海將在 5 月 22 日恢復地鐵運行，6 月 1 日起全面恢復正常生活秩序。

這代表上海從本周開始，部分超商和藥房可重新開門，大多數人能離家外出，但在周六 (5 月 21 日) 之前，一些行動仍受限制。目前路上已可看到一些慢跑和遛狗的民眾，但幾乎看不到私人汽車。

上海過去一日新增 823 例本土個案，包括 77 例確診和 746 例無症狀感染，其中 46 例是無症狀感染者轉為確診個案，其餘感染都在「閉環」隔離管控中發現。

北京過去一日新增 52 例本土個案，包括 43 例確診，9 例無症狀感染。

另一方面，北京在過去三周以來逐漸收緊防疫力道，但每天仍有零星感染病例。當地仍禁止室內用餐，一些購物中心和商店都關閉，大眾運輸營運受限制，許多居民在建議下居家辦公。

中國不計代價的清零政策，讓經濟前景壟罩在陰霾中。法國興業策略師表示，中國的經濟復甦取決於上海和北京的正常化速度，以及民間信心何時恢復。