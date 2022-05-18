〈俄烏衝突〉傳美國不打算展延對俄制裁豁免 主權債違約風險恐再升

外媒引述知情人士報導，美國政府不打算展延即將在下周到期的一項豁免權，該項豁免是幫助俄羅斯避免債務違約的關鍵舉措，一旦失效，俄國恐再度面臨主權債違約危機。

俄烏戰爭爆發不久後，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 發布臨時豁免規定，為俄國爭取更多償債時間，助其避免債務違約。然而，彭博引述知情人士說法報導，隨著這項臨時豁免權即將在 5 月 25 日到期，拜登政府並不打算繼續展延，藉此向俄國施加財政壓力。

一些財政部官員私下抱怨，對俄國的臨時豁免將進一步消耗國庫資金，使原本可用於軍援烏克蘭的資源被迫重新分配。

不過，也有知情人士表示，目前財政部尚未做出最終決定。截稿前，白宮和財政部發言人均未發表評論。

俄烏衝突爆發後，西方國家對俄國祭出金融制裁，禁止和俄羅斯財政部、央行或國家財富基金進行交易，此舉嚴重干擾俄國資金流動，OFAC 隨後頒布臨時豁免，允許俄國繼續向投資人支付債券利息、股利和到期付款，助其成功避開違約風險。

俄羅斯下一次支付利息的日期是在 5 月 27 日，分別是在 2026 年到期和 2036 年到期的外國債券，前者是以美元計價，但除了美元外，也允許以歐元、瑞士法郎或英鎊支付，後者則允許以盧布支付，但具有附帶條件。

根據路透，臨時豁免於下周到期後，年底前俄羅斯仍有近 20 億美元的外債必須償付。