士電四大事業明年續成長 全年營收、本業獲利拚新高

士電 (1503-TW) 今 (20) 日召開法說，公司表示，明年四大事業群業績都將持續成長，展望樂觀，全年營收、本業獲利有機會續創高，但仍有疫情、原物料成本增加、晶片短缺等變數待觀察。

從第三季營收占比來看，士電電力配電 (重電及機器事業) 營收占 55%，自動化事業群 20%，電裝事業群 22%，其中重電事業業務連年成長。

士電表示，過去營運以銷售器材為主，未來會朝公共工程、綠能商機、外銷重車市場等以系統策略推進，其中，公共工程將著眼鐵路軌道建設、桃機 T3、環島電網等，綠能方面將布局儲能系統、太陽能電廠及升壓站統包工程、充電樁等。

士電指出，近年來受惠台商回流，高科技產業在台灣擴大建廠，帶動相關設備需求增加，明年重電事業包括外銷、國內統包工程訂單持續成長；電裝事業方面，在光陽、三陽等客戶市占率高，也爭取新品導入，汽車則以海外市場為主，未來在日系客戶的滲透率也會逐漸拉升。

電動車部分，士電表示，國內 e-scooter 電力趨勢為 10kW 以下，公司開發齊全，也供應越南市場，在日本、歐洲、美國也有客戶共同開發中，接下來將發展 20-80kW 的中功率市場，著眼三輪電動商用物流車，預計明年 6、7 月開發完成。

至於充電樁，士電指出，在日本、台灣都有供貨實績，且最近也與台灣車廠、各縣市政府推廣中，已進入場勘階段，未來量將持續增加，內部產線也已規劃擴增。