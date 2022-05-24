〈彭双浪開講〉未與群創有接觸 沒有收購、換股想法

近期面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 合併議題引起市場熱議，友達董事長暨台北市電腦公會理事長彭双浪今 (24) 日表示，對合併態度開放，但目前並未與群創接觸，也沒有公開收購或換股的想法，不過他也指出，雖然雙虎在業務上競爭，但在 ESG、太陽能等領域仍有很多合作空間。

彭双浪解釋，友達除了面板業務也是一家創能的公司，陸續協助群創、奇美實業等建置太陽能屋頂，由友達規劃設計、建造，強調雙虎雖然在面板業務上有競爭，但雙方仍有很多合作的空間。

面對近期雙虎合併聲浪，彭双浪直言，純粹從面板領域來看，雖然雙虎都擴大布局高價值產品，但策略發展方向並不相同，因此合併綜效不見得會產生，但像是在 ESG、太陽能領域上則可望透過優勢互補，達到合作綜效，他也強調，友達在購併、資本投資上，都不會脫離雙軸轉型策略。

彭双浪強調，合併是要創造規模，但現階段友達是希望以有限的產能創造更多價值，因此任何決定都須評估是否能夠創造綜效、發展、價值等，才會付諸行動，以友達來說，包含推動晶電、隆達合併成富采 (3714-TW) 就是例子，今年也將參與富采私募增加持股，宣示持續看好並投入 Mini/MicroLED 等次世代顯示技術。

場域布局上，友達近年也透過併購壯大智慧零售、智慧交通、智慧製造、智慧教育等生態系，彭双浪指出，像是收購傑可達 Jector，並陸續收購 ComQi、JohnRyan，今年也計畫再收購北美智慧教育內容管理系統商 Rise Vision 100% 股權。