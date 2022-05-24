同步世界當代美學潮流 大陸建設開啟建築界新浪潮

「品牌」早已成為影響消費者購買意願及決策的主要因素。而住宅，幾乎可以說是人一生中購買最昂貴的物件，挑選知名度高、信譽良好的建商，更顯重要。在房地產業界幾間績優建設公司中，又以大陸建設背景最為特殊，源自成立於 1945 年的大陸工程公司建設事業處，迄今已有超過 75 年的悠遠歷史。

大陸建設由一群對建築懷抱著熱情的建築人組成，專注於打造不斷創新的建築樣貌。(圖: 大陸建設提供)

挑戰極限 勇於創新

一個企業的永續發展，同時必須肩負著企業責任。大陸建設的成立，可說是背負著推動國內建築美學的重大使命。大陸建設由一群對建築懷抱著信仰的建築人組成，以大陸工程厚實的建築實力及經驗為基底，從美學與居住品質出發，從材料運用、建築紋路與肌理，因地制宜打造每一個獨特的建築樣貌。

在大陸建設的官網介紹上，就開誠佈公的描述，「大陸建設致力發展成為台灣最具品牌價值創造及創新力的建設公司。」這不僅僅是一句精神標語，實際上，大陸建設從新北新店「青山鎮」到台中七期「宝格」、「丽格」，一直到近期交屋的飯店寓邸「琢豐」，一路走來，始終把每一個建案都視為新的規畫案，在每一個作品中創造新的可能，讓建設公司不再只是複製與加工的「製造業」，而是注入科技、藝術與人文，能夠創造新感動與新價值的有感建築，使居住者享受最美好生活。

信義區的指標豪宅案「55Timeless 琢白」與紐約知名白派大師理查．麥爾合作 是大師在亞洲的得意作品。(圖: 大陸建設提供)

跨國合作打世界盃 相互激盪不斷提升

持續挑戰建築的新可能，意味著更多的心力與更高的成本，然而大陸建設認為，建築的價值，不能單純以金錢衡量，大陸建設選擇走上一條艱困的道路，就是與國際頂級建築師事務所合作，將國際視野帶進台灣。經過十年耕耘，大陸建設持續與多位國際知名建築師如 Cesar Pelli、Gary Handel、Richard Meier、Antonio Citterio 等合作，改變了台灣城市的天際線，導入國際視野，也促使台灣建築圈共同省思建築的樣貌當如何改變地景，堪稱台灣當代美學建築的重要推手。

以信義區的指標豪宅案「55Timeless 琢白」為例，該案於 2013 年開始推案，在規劃前期，大陸建設找上普立茲克建築獎得主、紐約知名白派大師理查．麥爾 Richard Meier 合作，以國際級建築規格及標準，打造一座兼具安全、細節、品質的住家。該案的建築材料及細節有許多來自理查．麥爾事務所的建議，其中有許多建材，都是首見於台灣，全案完全以國際規格打造，對細節毫無妥協。

大陸建設座落在南京光復雙軸核心上的新建案「鐫萃」，帶領台灣建築思維進入下一個紀元。(圖: 大陸建設提供)

國際酒店公寓 新宅新局

隨著人口結構改變，居所的合適樣貌也隨之產生變化，住宅不再是過往「大即是美」的舊思維，而是轉換成以精緻取勝的輕奢美學。加上隨著社會變遷以及交通的便利性改變過往單點居住的模式，兩點或多點的二地居住宅型態也成為新潮流。什麼樣的住宅可以為特殊的目標客層帶來最美好的生活品質？從大陸建設座落在南京光復雙軸核心上的新建案「鐫萃」可一窺解答。

考量到地段與產品特性，大陸建設特別禮聘義大利建築設計團隊 ACPV 全案設計，從建築外觀、公設、景觀、室內居所打造頂規國際酒店公寓。具世界級的建築外觀美學，採超白玻璃透明設計，展現地標建築原創魅力，社區大廳及宴會廳由義大利卡拉拉白及瑞士阿爾卑斯山礦區灰金石材舖陳尊貴感，室內居所空間更創新規劃迴遊式平面及大面寬玻璃陽台，營造眺望信義計劃私享的空中花園空間。更全台首創引進國際酒店潮牌「Hyatt Centric 凱悅尚萃」，打造與星級飯店同步的國際化酒店服務。據了解，這個國際酒店式公寓的特殊規劃也在頂尖人士圈引起熱烈回響，吸引不少客戶競相收藏。