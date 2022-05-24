先買後付領域受經濟放緩衝擊 Klarna宣布全球裁員10%

瑞典行動支付公司 Klarna 帶起「先買後付」浪潮，不過近期計劃全球裁員 10%，成為最新一波宣布裁員的科技公司。

Klarna 執行長兼共同創辦人 Sebastian Siemiatkowski 周一 (23 日) 以預錄影片向員工宣布裁員消息，他稱「絕大多數員工不會受到影響，但公司將告知部分員工，無法在新組織中繼續供應其職位。」

Siemiatkowski 說，去年秋季制定 2022 年業務計畫時，狀況與今日所處的世界截然不同。

他提到，俄烏戰爭令消費者情緒轉變，以及通膨急遽上升、股市高度波動，經濟也有衰退的可能性。

根據 Siemiatkowski 說法，遭裁員的歐洲員工相關補償方案與其他員工的裁員流程不太一樣，具體取決於這些員工的工作地點。Klarna 公司成立於 2005 年，目前全球雇員人數達 6500 人。

疫情帶起全球電商潮流，「先買後付」(Buy Now, Pay Later，BNPL) 服務讓消費者可以免息分期付款來分攤購買成本，加速推行網購業務，提供此類服務的金融科技公司也廣受歡迎。

然而，投資者開始擔心該產業的成長性，因為在通膨上升和升息的情況下，消費者撙節支出。美國最大 BNPL 供應商 Affirm (AFRM-US) 今年迄今股價不斷下滑，市值已縮水近 3/4。

在 Klarna 公司宣布裁員之前，Klarna 在新一輪融資中市值損失 1/3，因軟銀領導的投資中，該公司僅估值 460 億美元。Klarna 發言人表示，公司不對市場猜測發表評論。

Siemiatkowski 表示，裁員決定相當痛苦，但無法對現狀視而不見，「我們目前看到的世界狀況並非暫時的，也非短期的，因此必須採取行動。」

新冠肺炎大流行時期蓬勃發展的科技股，現在正採取削減成本的措施，因為利率上升和市場流動性下降，投資者對該產業越來越不滿意，例如臉書母公司 Meta (FB-US) 和共享乘車公司 Uber (UBER-US) 均宣布放緩招聘，而 Netflix (NFLX-US) 和 Robinhood (HOODUS) 則已宣布裁員。