豐田6月全球產量調降10萬輛 年度生產目標不變

日本汽車業龍頭豐田汽車周二 (24 日) 宣布，2022 年 6 月的全球產量下修至 85 萬輛左右，較原先計畫減少 10 萬輛，但 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 的全球生產計畫維持 970 萬輛不變。

豐田預估，日本國內 6 月生產約 25 萬輛，海外生產約 60 萬輛。

豐田表示，在晶片短缺和 COVID-19 疫情擴大的影響之下，前景發展依然難以預料。該公司預測 2022 年 6~8 月、3 個月期間的全球生產，每個月的平均值將落在 85 萬輛水準。

豐田也表示，日本國內生產因受到中國上海的封城影響，共有 10 座工廠的 16 條產線將於 5 月 25 日至 6 月 3 日期間停工，時間長短不一，最久將長達 5 天。

這 10 座工廠當中，位在日本愛知縣的元町工廠，有部分產線將於 5 月 25 日到 5 月 27 日 期間停工 3 天，受影響的車款包括甫於台灣發表的純電動車「bZ4X」，以及燃料電池車「Mirai」、高級轎車「Crown」，以及 Minivan 的「Noah」及「Voxy」等。

另外，豐田設在愛知縣的高岡工廠和豐田汽車九州的部分產線也將於 6 月停工。而在愛知縣的堤工廠和豐田汽車東日本岩手工廠的部分產線雖然會持續運作，但是將放慢生產步調。

豐田汽車表示，日前發生在愛知縣的工業用水短暫停供問題，和這次的停工決定沒有關聯。