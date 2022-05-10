視訊輔助股東會家數增三倍 實體防疫規範有三大變動

2022 年股東會旺季即將登場，金管會今 (10) 日公布最新統計，今年採取視訊輔助的公司達 69 家，年增 3 倍。證期局副局長蔡麗玲表示，應依集保公司配合疫情滾動調整之「因應防疫召開股東會之作業指引」辦理，目前指揮中心已簡化疫調措施，今年實體股東會防疫規範跟去年相比有「室內無人數限制」等三大變動。

金管會今年同步開放視訊輔助 (混合型) 及純視訊股東會，蔡麗玲表示，由於「純視訊」股東會需要修改公司章程，所以今年尚無視訊股東會，但是據已公告股東會公司統計，登記視訊輔助股東會者上市公司達 48 家、上櫃 16 家、興櫃 4 家，公發公司有 1 家，合計 69 家，比去年的 17 家多出 3 倍。

蔡麗玲提醒各公司召開股東會，應依集保公司配合疫情滾動調整之「因應防疫召開股東會之作業指引」辦理，目前指揮中心已簡化疫調措施，今年實體股東會防疫規範跟去年相比，除了室內沒有人數限制，也不用確認股東旅遊史、接觸史，同時也取消簡訊實聯制。

另外，為利股東行使表決權，金管會已規定全體上市櫃公司自 2018 年 1 月 1 日起，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一，，金管會統計，去年電子投票比率達 62.7%，創歷史新高；且為落實股東行動主義並持續提升公司治理，金管會於 2022 年 1 月 18 日發布命令，將適用範圍擴大至全體興櫃公司，並自 2023 年 1 月 1 日起實施。

金管會最後呼籲，公司及股務代理機構於疫情期間，鼓勵股東積極採用電子投票方式行使表決權，以兼顧防範疫情及符合公司召開股東會實務所需。