股東會視訊會議平台上線 力積電搶頭香

集保結算所建構的「股東會視訊會議平台」今 (26) 日由力積電 (6770-TW) 搶頭香，是今年首家採行視訊會議平台的公司，事前登記近百名投資人全程透過視訊轉播方式，無須冒群聚風險即可線上聽取公司經營團隊對於未來營運方向報告，以文字提問方式與公司互動，並針對各項議案行使股東投票權。

5 月起即將進入股東會旺季，在國內疫情嚴峻的當下，上市櫃公司通常會鼓勵投資人多利用視訊方式參與股東會，隨著「股東會視訊會議平台 2.0」上線，目前已有 58 家公開發行公司公告採行。

另外，包括京城銀 (2809-TW) 、華新 (1605-TW) 、信義 (9940-TW) 、南亞科 (2408-TW)、新光金 (2888-TW) 、陽明 (2609-TW) 、台塑化 (6505-TW) 等共計 27 家公司同樣採用「股東會視訊會議平台」。

集保結算所董事長林修銘建議，在疫情升溫的當下，隨著股東會旺季到來，建議投資人可用視訊方式參與股東會召開，不僅可免去舟車勞頓辛苦，更有效率地參與股東會，降低群聚染疫的風險。

而想透過視訊會議參與股東會的投資人，可在「股東 e 票通」功能首頁，點選「視訊會議平台」，完成註冊後再選定要參與股東會，召開日前 3 日到 30 日之間完成登記。

集保結算所提醒，「註冊」與「登記」兩個事前步驟，必須在股東會召開前完成，平台會在股東會開會前二日寄發 email 提醒，到股東會開會當日，登入「股東會視訊會議平台」完成報到手續、點選觀看直播、文字提問及參與議案投票等。

另外，股東會前電子投票可透過「集保 e 手掌握」App、證券商下單 App、「股東 e 票通」網站等三種方式完成，善用數位平台，降低疫情對生活的干擾。