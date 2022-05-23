4月批發、零售業營業額創同期高 餐飲業終結連6紅

經濟部統計處今 (23) 日公布 4 月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中，批發、零售業各達 1 兆 645 億元、3439 億元，雙雙創下歷年同期新高，反觀餐飲業雖然有清明連假、五倍券截止商機，但反映國內本土疫情升溫，4 月營業額下滑至 620 億元，年減 5.8%，終結連 6 紅。

統計處表示，4 月批發業營業額為 1 兆 645 億元，月減 9.2%、年增 5.9%，為歷年同月新高，其中，家用器具及用品批發業、藥品及化粧品批發業受惠下游通路促銷、防疫商品需求成長，營業額各年增 13.2%、13.7%，機械業、建材批發業也在需求續溫、原物料價格續居高檔保持成長，累計前 4 月營業額為 4 兆 2231 億元、年增 10.3%。

4 月零售業營業額同樣創下歷年同期新高，單月營業額達 3439 億元，月減 0.05%、年增 4.7%，其中，超市、電子購物及郵購業分別年增 22.7%、15.4%，主因政府振興方案到期效應，加上疫情升溫，催生民生物品、防疫物資、3C 及家電等需求增加，累計前 4 月營業額達 1 兆 3945 億元、年增 4.2%。

餐飲業則終結連 6 個月正成長，統計處指出，4 月營業額下滑至 620 億元，月減 11.1%、年減 5.8%，主要反映國內疫情升溫，民眾自主減少內用，餐館業、飲料營業額各年減 6.9%、0.1%，僅外燴及團膳承包業年增 0.9%，累計前 4 月營業額為 2795 億元、年增 2.4%。

展望 5 月，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，批發業受惠全球景氣穩定成長、國際原物料價格續居高檔，估營業額仍可望維持年增，零售及餐飲業則將反映國內確診數攀升，民眾對外出購物及用餐轉趨謹慎，估 5 月營業額將呈現月減，不過去年同期三級警戒比較基數相對較低，預期營業額仍將較去年同月成長。

統計處預估，5 月批發業營業額將落在 1 兆 473 億元到 1 兆 774 億元、年增 4.2%-7.2%，零售業營業額則落在 3162-3255 億元、年增 1.5%-4.5%，餐飲業則因去年同期三級警戒發酵，估營業額將落在 496-511 億元，年增幅落在 - 1.2% 至 1.8%。