國安法與兩岸關係條例修法 工總表憂心提三建議

立法院日前通過國安法及兩岸人民關係條例修法，對此，工總今 (23) 日表示，業者雖然感謝政府對營業秘密的保護法意，但也因兩法中存有非常多不確定法律定義與範圍，對於這樣高強度的管制法律感到憂心，提出三點建議。

工總理事長苗豐強今 (23) 日下午緊急邀集國內高科技廠商進行視訊會議，包括聯發科 (2454-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、等國內 18 家重量級廠商法務長及學者專家，均參與討論。

工總指出，此次會中業者關切重點包括國家核心關鍵技術範圍極不明確，對於需要被保護技術範圍與受管制人員也不清楚，補助範圍、比例、金額、門檻定義都沒有討論。各界雖然認為維護國家安全及保護國家核心關鍵技術有其必要，但如何在維護國家安全與產業研發自主性間取得平衡，是未來執法重點。

工總因此提出以下建議，第一，由於經濟間諜罪涉及刑責限制人身自由，對「實質控制」、「國防需要」、「國家基礎設施安全防護」及「國家核心關鍵技術」等名詞定義必須明確且具體。尤其對經濟間諜必須要有確切主觀犯意與具體行為始能認定。

第二，未來國家核心關鍵技術的認定程序，國安法授權國家科學及技術委員會訂定，建議有關國家核心關鍵技術之定義與要件，應與產業界進行充分溝通並滾動修正適當界定，並建議須先建置一套風險評估架構與模式，且採正面表列。

第三，產業界非常擔心對在職人員進入中國地區採取事前審查制，可能影響企業營運和研發活動及商務運行，及高科技產業接受政府補助或委託進行技術合作或投資意願，且可能增加員工參與核心關鍵技術相關專案意願，對企業研發人才運用與吸引海外高科技人才造成不利影響。

對於核心技術人才管制，工總提出以下建議，第一，對於正接受政府委託或補助的進行中案件應該不溯及既往；第二，未來在簽訂委託或補助契約時，即應明列核心關鍵技術限制範圍；第三，應明訂那些對象將受限；除應明定政府補助或出資的一定基準外，也應考慮業別與技術屬性，確保合理與衡平原則。

