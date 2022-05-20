〈外銷訂單〉中國封控衝擊 4月下滑至519億美元終結連25紅

經濟部統計處今 (20) 日公布 4 月外銷訂單統計結果，受中國封控措施影響廠商產能降載、物流受阻等影響，單月外銷訂單低於預期，金額下滑至 519 億美元，月減 17.2%、年減 5.5%，終結連 25 紅，為歷年同月次高，累積今年前 4 月外銷訂單金額達 2250.2 億美元，年增 10.4%，仍為歷年同期新高。

按貨品別觀察，統計處表示，受惠 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用續增，支撐電子產品接單仍維持成長，4 月接單金額達 178.4 億美元，年增 4.3%，創下歷年同月新高，不過資訊通信產品、光學器材產品則受中國封控、面板價格續跌影響，接單金額分別下滑至 121.4 億美元、18 億美元，年減 21.5%、27.7%。

傳統貨品方面，統計處指出，化學品受惠國際油價維持高檔，推升石化產品價格，帶動接單金額年增 14.5%，達 22 億美元，為歷年同期次高，礦產品接單也達 15 億美元，年增 89%，不過基本金屬、塑橡膠製品、機械業均呈現衰退，訂單金額各自年減 8.8%、7.3%、11.6%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲說，中長期來看，疫情加速全球企業數位轉型步調，可望維繫我國外銷接單成長動能，但俄烏戰爭膠著、新冠疫情反覆不定、中國動態清零防疫政策，加劇供應鏈瓶頸及通膨壓力，都是全球經濟及貿易下行風險。