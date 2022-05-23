〈台康生展望〉CDMO訂單金額將超越15億元 今年營收續拚新高

台康生 (6589-TW) 看好，今年 CDMO(委託開發製造服務) 在手訂單金額超越 15 億元，將分 1-2 年認列，加上汐止廠整建工程完工、提升 3-4 成產能，預估下半年產能可望逼近滿載，全年營收拚創高。

台康生表示，去年全年 CDMO 訂單簽約金額約 15 億元，依照藥品進度預計分 1-2 年認列營收，今年第一季訂單量已較去年增加，看好全年訂單量優於去年，加上有望收取部分生物相似藥里程碑金，全年獲利同步看增。

由於汐止廠進行整建工程，台康生 2-4 月各單月營收較去年同期下滑，不過汐止廠工程已在本月中全數完成，隨著產線優化、提升效率，重新運作後產能提升 3-4 成，預期下半年產能將逐步達到滿載。

除汐止廠外，台康生竹北廠也正在進行擴產，預計年底前哺乳類動物細胞廠產能，將從 9500 升增加至 2.55 萬升；另外因應未來藥品上市需求、 CDMO 訂單能見度高，今年也開始規劃建置新廠區，包括竹北二廠以及大規模新廠。

其中，大規模新廠初步規劃選在宜蘭或高雄，預計今年定案、明年動工，新廠總投資金額約 150 億元並分三階段進行，初估第一階段會先投資 60 億元，設置 4 個 1.5 萬升產能，2025 年前完工。

台康生 4 月營收 1.09 億元，月增 46.02%、年減 5.7%；前 4 月營收 4.71 億元，年增 30.53%。