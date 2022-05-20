〈外銷訂單〉5月估優於4月 逾3成廠商仍受中國封控影響

經濟部今 (20) 日公布 4 月外銷訂單結果，統計處處長黃于玲坦言，4 月中國封控對廠商的影響較預期高，展望 5 月，隨著封控措施逐步解封、廠商恢復生產，預期單月訂單金額可望優於 4 月，不過統計仍有逾 3 成廠商反映 5 月生產營運仍將受中國封控影響。

統計處預估 5 月外銷訂單金額將達 517-532 億美元，月增幅落在 - 0.4% 至 2.5%、年增幅落在 - 1.1 至 1.7%。

黃于玲說，4 月主要接單貨品均受中國封控影響，統計處也針對 332 家廠商進行調查，其中有 137 家 (約 41.3%) 廠商反映營運受影響，展望 5 月，在 332 家廠商中，也仍有 110 家 (約 33.5%) 廠商認為生產營運仍會受封控影響，凸顯整體供應鏈恢復正常仍需時間。

黃于玲進一步指出，4 月反映受影響的 137 家廠商中，有 53 家廠商並未在中國設有生產據點，也反映全球經濟都受中國封控、通膨影響，終端需求觀望氣氛濃厚，包含美國、中國及香港、歐洲接單金額均呈現下滑。

反映中國封控影響擴大、美國強勢升息，黃于玲說，IHS Markit 本月再度下修今年全球經濟成長率，從上個月 3.2% 下修至 2.9%，減少 0.3 個百分點，其中又以中國、美國等主要經濟體下修幅度最大。

黃于玲也補充，外銷訂單雖然是出口的領先指標，但 4 月接單金額下滑，主要反映海外生產訂單下滑，但國內接單金額仍續強，4 月出口也維持高檔，因此，預期 5 月我國出口、國內訂單金額仍可望維持正成長。