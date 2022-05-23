安泰銀審慎樂觀看待下半年 業務重點定調三面向

安泰銀行 (2849-TW) 今 (23) 日召開線上法說會，展望下半年，安泰銀表示，雖有疫情等變數，但仍將審慎樂觀看待後市，並提出「拓展目標客群及利基業務」等三大業務重點。

安泰銀行今 (2022) 年第一季淨收益新臺幣 15.63 億元，稅後純益 6.81 億元，基本每股稅後純益 0.35 元。淨收益和稅後純益較去年同期分別成長 13% 及 21%。股東權益報酬率 (ROE) 為 7.84%，資產報酬率 (ROA) 為 0.80%。

安泰銀行普通股權益比率連續三年挺進本國銀行前三名，2021 年底普通股權益比率 16.50% 及資本適足率 17.69%，雙雙位居本國銀行第二，遠高於同業平均的 11.96% 與 14.8%。2022 年 3 月底資本適足率 17.72%，第一類資本比率及普通股權益比率為 16.54%。

在強健的核心資本支持下，安泰銀表示，追求以放款為主的資產成長，提昇整體收益，至 3 月底，放款餘額 2190 億元，存款餘額 2905 億元，存放比 75.4%，優於全體國銀平均的 69.8%。

存款方面，其中台幣活期存款較前一年底成長 4%、外幣 8%。第一季淨利息邊際 (NIM) 及淨利差分別為 1.19% 及 1.15%，較去年同期皆增加 5bps。

收益方面，安泰銀表示，透過明確的市場定位及資產負債管理能力的精進，核心業務動能穩健。今年第一季獲利表現佳，利息淨收益 9.6 億元，手續費淨收益 3.5 億元，其他淨收益 2.5 億元。利息淨收益及其他淨收益，同比去年同期分別成長 12% 及 150%，主要來自放款及投資部位的獲利。

展望下半年，雖有疫情、通膨及地緣政治等變數，安泰銀行仍將審慎樂觀看待，做好準備迎接變化。

業務策略將聚焦收益能力、資金運用、營運效能、數位發展及風險管理五大面向，並揭示業務發展重點有三，包括：一、拓展目標客群及利基業務，穩健擴增高品質授信資產，提升利息淨收益。二、強化客戶數位足跡與數據分析運用，落實精準行銷。三、推動 ESG 治理，並融入相關營運管理工作，奠定永續經營基礎。