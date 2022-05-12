蘋果明年手機可望改採USB-C 創惟、偉詮電啖商機

天風國際分析師郭明錤最新指出，蘋果 (AAPL-US) 明年推出的 iPhone 將放棄 Lightning 接口，改導入 USB-C 以提高傳輸與充電速度，帶動現有供應商訂單大增，成為未來 1-2 年的市場焦點；市場看好，包括偉詮電 (2436-TW)、創惟 (6104-TW)、威鋒電子 (6756-TW) 等都可望大啖這波商機。

蘋果更換成 USB-C 的一大重點即是提高傳輸速度，創惟、威鋒電子長年深耕高速介面 IC，也是蘋果週邊生態系的供應商，受惠蘋果進一步導入 USB-C，影響傳輸速度增加、訊號遞減下，手機訊號中繼器 (Redriver) 需求可望顯著成長。

由於安卓陣營手機大多早已導入 USB-C 接口，也順勢推出快充功能，其中小米進度最積極，旗艦型手機更已標配 120W 的高功率快充，明顯高過 iPhone 現有充電上限的 27W，未來蘋果勢必導入 PD 規格，與安卓陣營一較高下。

偉詮電近年除了穩居筆電 PD 控制晶片的龍頭外，也朝向手機發展，目前客戶已囊括小米、Google 等手機品牌大廠，預期未來隨著整體市場往全球統一的規格 USB PD 靠攏，PD 控制晶片需求也只增不減。

偉詮電也積極完善充電器的解決方案，近年推出整合解決方案，包括 AC/DC、二次側 SR 整流晶片與 USB PD 控制晶片，在現今 8 吋產能持續緊缺的情況下，有助市占率再拉升。

業界看好，由於現今各國積極衝刺淨零碳排，減少垃圾量已是各國政府現行政策執行的重中之重，繼歐盟將 USB-C 列入統一規格後，中國也已開始討論，推升整體市場規模起飛。