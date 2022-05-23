〈台北國際電腦展〉彭双浪看台灣擁ICT核心競爭力 林百里談智慧製造韌性

COMPUTEX 2022 台北國際電腦展明 (24) 日起登場，主辦單位今 (23) 日舉辦展前記者會，展望未來全球 ICT 資通訊產業發展趨勢，友達 (2409-TW) 董事長暨台北市電腦公會理事長彭双浪認為，台灣擁有 ICT 產業核心競爭力，廣達 (2382-TW) 董事長林百里則提到，台廠具有生產韌性、智慧製造工廠趨勢。

面對中國封控、俄烏局勢，彭双浪說，這些挑戰可以視為是好的機會，有助未來創造更多機會，產業也須制定更多策略，友達就提出雙軸轉型策略，聚焦 MicroLED、次世代顯示技術發展，攜手生態圈夥伴創造更多價值。

彭双浪說，台灣擁有堅強的 ICT 產業供應鏈，也是全球值得信賴的夥伴供應鏈，近年來全球知名企業也陸續在台灣設置研發中心，吸引全球軟硬體人才進駐，共同推動 AI、IoT、5G 應用發展，展望未來，台灣因具備半導體、顯示器等既有優勢，可望進一步協助打造元宇宙基礎技術，而這也將是台灣產業的核心競爭力。

林百里則認為，全球供應鏈現階段面臨中國封控、俄烏戰爭的影響，並不容易解決，不過在疫情趨使下，人類對於行動裝置、雲端運算需求成長，這也正是廣達近年著重布局的方向，未來廣達將進一步成為平台提供者，為顧客創造更多價值。

面對近期全球供應鏈挑戰，林百里說，廣達需要建立更具彈性、韌性的供應鏈，尤其一項硬體設備是需要將眾多零組件組裝起來，因此，廣達內部也正規畫在未來幾年內持續建構全球智慧製造工廠，以符合客戶需求、推動營運成長。