〈上海封城〉彭双浪：下半年變數仍多 面板業今年將再跳脫產業循環

全球產業今年以來面臨俄烏衝突、中國疫情等多重考驗，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (19) 日表示，上半年大環境仍受眾多不確定性因素干擾，影響是否延續到下半年還要再觀察，對整體面板產業而言，今年回歸正常景氣循環的期待恐落空，再度跳脫傳統產業循環。

彭双浪表示，原本預期今年面板產業將回到 2019 年前傳統產業循環，但隨著俄烏戰事、中國封控，景氣循環再度被打亂，上半年僅能盡力降低營運受影響程度，下半年整體變數也多。

彭双浪進一步表示，俄烏衝突對產業有兩大影響，一是原物料上漲導致通膨升溫，二是戰爭讓消費者購物心理降低，以北美市場來說，首季電視銷售年減約 1 成，反映終端消費產品需求降溫，雖然企業採購、商務需求回升，但傳統消費性機種出貨量仍大於商用機種。

另一方面，彭双浪說，年初因為塞港問題嚴重，導致產業在途庫存偏高、終端庫存偏低，以台灣到美西為例，過去平均是 16 天船期、1 周時間下貨，現在船期至少要 1 個月、下貨時間也拉長至 2 周到 1 個月，整體貨運物流時間至少翻倍，雖然現階段在途庫存持續降低，但中國封控又造成後續物流無法補上。

友達目前就配合中國各地政府防疫政策，旗下昆山、蘇州廠陸續停工，優先以庫存支應，而昆山廠月產能約落在 27-28K，蘇州廠則以模組廠為主，但友達至少有 90% 筆電面板、60-70% 顯示器面板客戶在中國，影響不容小覷。

媒體也詢問後續是否會調整營運生產據點，彭双浪回應，主要客戶都在中國，且模組廠都有既定的生產規劃，短期內調整不易，且上游零組件廠目前也多在中國，若移到其他地區生產，也無法達到規模經濟。