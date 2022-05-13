〈廣達法說〉Q2筆電出貨估衰退20% 上海廠拚本季底全面復工

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (13) 日召開法說，在供應鏈、戰爭、整體經濟等多重不確定因素下，廣達預期，第二季筆電出貨量將較首季大減 2 成，下滑至約 1300-1400 萬台，不過目前上海廠區正逐步復工，將力拚本季底產能回升至 100%，後續也將全力彌補遞延訂單。

廣達 4 月營運受上海封城影響，單月營收大減 4 成，筆電出貨量也同步下滑至 320 萬台，月減、年減 47.54%，凸顯營運深受中國封城所苦。

展望今年，廣達坦言，今年筆電出貨量要達到與去年歷史新高水準有一定難度，目前保守看待第二季出貨展望，估本季筆電出貨量將季減 20%，從產品線觀察，除 Chromebook 需求恢復過往常態外，高階商務、電競需求仍強，強調第二季將優先力拚上海廠恢復全面生產。

廣達副董事長梁次震也指出，上海地區封城對 4、5 月營運確實產生一些影響，且不光上海，部分零組件供應鏈所處的昆山也受波及，目前包含半導體、封裝測試等產業都正逐步恢復中，廣達也正積極與當地政府合作。

雖然廣達上海廠區目前已獲得當地政府批准逐步恢復生產，但廣達強調，後續包含人力、物料、供應鏈恢復程度都還需努力，會儘快彌補遞延訂單。

法人也關心廣達未來是否有移轉產線的計畫，廣達回應，這次的狀況屬於一次性的突發事件，預期將在未來數個月解決，並指出移轉工程浩大，牽涉工廠認證、機器設備、空間規劃、人員等因素，也無法在短時間完成。