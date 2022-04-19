〈彭双浪開講〉中國封控產業面臨斷鏈危機 估後續影響至少還有一季

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (19) 日出席活動表示，今年大環境受中國封控、俄烏戰爭影響，挑戰仍相當大，雖然現階段中國多地開始逐步解封，但尚未看到人員、物料、供應鏈等影響有紓緩現象，現階段產業只能忙著「減災」，評估影響仍將延續至少一季。

彭双浪表示，俄烏戰爭持續造成原物料上漲、通膨持續，連帶造成消費市場需求疲弱，此外，受中國疫情影響，包含華東地區在內的高人口都市都出現不同程度的封控，也讓產業鏈出現中斷、斷鏈危機，影響範圍幾乎涵蓋電子等全球產業。

彭双浪解釋，很多公司目前都正在停工或僅有部分生產，除自身營運受一定影響，過去產業全球化分工成熟，已習慣上下游分工，因此只要一個城市或一家零組件廠封閉，就會影響全球，尤其是下游組裝廠受影響程度最劇烈。

以友達來說，彭双浪指出，現階段還無法評估影響有多大，但確實無法 100% 維持生產營運，現階段僅能努力「減災」，將影響降到最低，雖然蘇州、昆山廠有部分員工住在廠內宿舍，可符合閉環生產要求，但若後續物料、供應鏈物流無法恢復，「就算今天能生產也不代表明天能生產」，每天都在盤點相關狀況。

彭双浪認為，雖然目前各地開始放寬封控限制，但供應鏈要恢復到過往水準，至少還要一季時間，且因人力回崗需要檢測，加上產業鏈原本就有嚴重塞港、塞櫃問題，後續供應鏈、物流司機緊缺等多重因素都持續考驗供應鏈管理能力，也直呼這次封城影響程度比先前限電還嚴重。