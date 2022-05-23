〈金管會備詢〉防疫保單總曝險高於400億元 產險業尚無倒閉壓力

立委賴士葆今 (23) 日推估，以衛福部推估高峰確診率 15%，防疫保單總曝險約 410 億元，金管會主委黃天牧表示，設算法初步假設是對的，但金管會估算的曝險金額更多，但確切數字無法公布，不過，產險業的財務狀況，目前尚無倒閉壓力。

賴士葆估算，以金管會公布的防疫險有效契約 760 萬件，乘上衛福部推估高峰確診率 15%，再乘以目前平均每張防疫險理賠金額約 3.6 萬元，整體產險業防疫保單總曝險金額約 410 億元。

黃天牧表示，保險局內部約每兩周就估算一次，設算法的初步假設是對的，但金管會估算的曝險金額比委員估算的數字更多，但每一家產險公司風險管理不同，有的有再保、有的沒有再保，且承保期間也不一樣，確診數字不斷變動，因此金管會要從保守角度去看，且牽涉到保險公司增資的問題，金管會是監理機關，這數字 (理賠金額) 不適合對外說。

立委郭國文、林楚茵皆關切保險公司財務狀況，是否有產險公司會因此倒閉？黃天牧表示，目前不能說倒閉，產險公司的增資壓力每家不同，隨著確診、居家隔離人數增加，的確有幾家公司會因為理賠較高、侵蝕淨值，而會面臨增資壓力，但產險業經營有韌性，目前用不到「倒閉」兩個字。

黃天牧強調，金管會已請保險公司將防疫保單對財務影響提董事會報告，並隨時更新壓力測試變化情形，對任何監理機構來說，會做最壞打算，但仍會力求金融機構穩定。