我Q1國際收支順差僅2.6億美元 創近10年單季新低

台灣央行今 (20) 日公布我國第一季國際收支帳統計，由於出口表現熱絡，經常帳順差達 306.8 億美元，創單季次高，不過，金融帳淨資產增加 (金融帳淨流出)322.2 億美元，創單季新高，使國際收支順差僅 2.6 億美元，創 2012 年第二季以來新低。

央行說明，第一季國際收支順差創近 10 年來單季新低，主要是因美元走強、新台幣貶值，央行有進場調節使新台幣維持動態穩定所致。

若就經常帳來看，經常帳順差年增 48.5 億美元，其中，由於第一季進出口金額均僅次於去年第四季，使商品貿易順差達 204.7 億美元，年增 17 億美元，服務收支順差 43.4 億美元，年增 15.4 億美元，則是因貨運收入增加。

央行指出，第一季貨運收入 56.14 億美元，創單季次高，僅去年第四季。

另一方面，央行提到，旅行收入為 2.24 億美元，年增 1400 萬美元，旅行支出 4.49 億美元年增 1.42 億美元，同步創 2020 年第二季以來新高，顯示旅遊已有慢慢回溫，但尚處在低檔。

金融帳方面，金融帳淨資產增加主要是反映，證券投資淨資產增加 499.2 億美元，創單季新高，央行解釋，主要是因國外殖利率上升，使國內機構曾持海外債權，而非居民證券投資淨減少 147.2 億美元，則是因外資減持台股。