中碳石墨電極打進日、中電池廠 SiC長晶材料下半年放量

中碳 (1723-TW) 近年積極搶進電池、半導體材料供應鏈，搶食儲能、電動車、化合物半導體商機，目前高倍率 UF 石墨電極已打進日本、中國知名電池廠，另外也成為國內碳化矽 (SiC) 長晶材料供應商，全台首座鹵素純化爐可望在下半年放量，為矽晶圓廠提供石墨坩堝材料。

中碳電池材料布局逐步發酵，性能媲美市售快充型人造石墨，將進入試產；主力介相石墨碳微球自去年第四季起出貨也增溫。

近期中國正在推動十四五新儲能發展方案，擴大鈉離子電池、超級電容、鉛碳電池、氫儲能等新儲能設備建置，目標 2025 年裝機量達 30 GW，目前已有超過 20 省發布儲能設備的配比，可望帶動中碳先進碳材出貨。

中碳指出，超級電容、鉛碳電池先進碳材客戶需求逐漸成長，將針對此類產品擴產，未來會持續開發高電壓超級電容碳材與先進生產技術。

另一方面，中碳營業報告書中表示，碳化矽材料高純度石墨坩堝已初步通過上線評估，後續依客戶要求再送樣驗證。中碳鹵素純化爐興建目前進度狀況佳，未來上線後有利於提升產品品質及競爭力。

過去國內半導體長晶用石墨坩堝均從日本進口，由 Toyo Tanso、SGL Carbon 等日廠供應；隨著供應鏈在地化意識興起，加上政府有意打造化合物半導體國家隊，聚焦關鍵材料及設備自製，如長晶設備、磊晶製程材料、高頻高功率封裝材料等，中碳等國內供應鏈可望受惠。