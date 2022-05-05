中碳Q1每股賺1.48元創9季新高 斥8.9億元擴建碳材料產能

中碳 (1723-TW) 今 (5) 日公布第一季財報與 4 月營收，稅後純益 3.43 億元，季增 40.7%、年增 46.1%，每股純益 1.48 元，創 9 季新高；4 月營收躍增至 12.58 億元，月增 42.1%、年增 93.8%，創單月新高。

中碳第一季營收 23.72 億元，季增 14,8%、年增 42.2%，毛利率 21.6%，季增 3.9 個百分點、年增 0.69 個百分點，營益率 15.9%，季增 3.6 個百分點、年增 0.17 個百分點，稅後純益 3.43 億元，季增 40.7%、年增 46.1%，每股純益 1.48 元。

中碳營運持續升溫，4 月營收躍增至 12.58 億元，月增 42.1%、年增 93.8%，稅前盈餘 2.78 億元，月增 50.1%、年增 168.6%；累計前 4 月營收 36.3 億元，年增 56.6%，稅前盈餘 6.99 億元。

受惠全球電動車、電動大巴及儲能系統等需求持續加溫，帶動中碳負極材料需求量逐步提升，碳材料營收逐步上揚，累計前 4 月營收佔比達 6.74%。

由於碳材料仍供不應求，中碳董事會決議擬斥資 8.9 億元，進行第二期石墨化產線的擴廠計畫，預計 2024 年完工，屆時負極材料石墨化產能將增加 3000 噸以上。

另外，考量未來煉鋼朝電爐煉鋼發展趨勢，中碳也將同時增加 1000 噸以上大尺寸電極棒石墨化產能，加速材料發展目標。目前屏南廠現階段各有一條碳化、石墨化產線，產能皆為 2000 噸。