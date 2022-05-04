電池負極材料需求強勁 中碳今年擬再擴產

中碳 (1723-TW) 電池負極材料布局今年逐漸發酵，公司表示，去年第四季起介相石墨碳微球需求大增，出貨明顯上升，因應負極材料強勁需求，今年擬進一步擴產，產能可望倍增，目標未來負極材料營收貢獻可望達 2 成。

隨著電動車成為主流，電池龍頭寧德時代 (CATL)、比亞迪等廠商擴大電池產能，車廠也積極搶進，電池負極材料需求大增，中碳表示，中國、日本等客戶需求旺，加上國內也開始針對電動巴士、儲能電池祭出補貼，負極材料展望樂觀。

中碳的介相石墨碳微球、石墨電擊棒碳材料產品生產需經過碳化、石墨化過程，屏南廠新碳化產線預計今年下半年可望完工，今年擬再擴增一條石墨化產線，未來擴產完畢後，碳材料的產能有望翻倍。屏南廠現階段各有一條碳化、石墨化產線，產能皆為 2000 噸。

中碳表示，目前負極材料約占公司營收 5.5%，隨著去年底出貨量提升，加上下半年產能提升，比重有望逐步增加，未來是公司一大成長動能之一。銷售地區中國目前約佔 3 成，其餘為日本儲能客戶、東南亞與台灣。

另一方面，中碳針對碳化矽 (SiC) 需求，正在建置全台首座鹵素純化爐，供應高純碳粉及高純度長晶石墨坩堝等產品，目前維持先前進度，可望在下半年放量。

至於煤化學市況，中碳表示，去年下半年油價便持續上揚，帶動公司營收走揚，俄烏戰爭爆發迄今油價持續維持高檔，瀝青、苯產品報價走揚，可望持續帶動煤化學營收，終端雜酚油、軟瀝青等產品出貨穩定。

受惠煤化學品報價高檔，中碳第一季營收 23.72 億元，季增 14.8%、年增 42.17%，寫下歷史單季第四高的佳績。