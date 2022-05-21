〈美股盤後〉標普熊市短暫現蹤 道瓊驚險收紅 

華爾街仍受通膨壓力、供應鏈中斷和隨之而來的盈利增長擔憂的影響，零售股因羅斯百貨不利財測而持續承壓，美股週五 (20 日) 走勢跌宕起伏，美股主指開高後迅速翻黑，特斯拉遭逢猛烈拋售，標普一度跌至 3,810.32 單日低點、陷入熊市，所幸尾盤逢低買入，標普勉強收紅 0.01%，但仍瀕臨熊市邊緣。道瓊 V 型反彈，驚險收紅。

綜觀本週，道瓊週跌 2.9%，為 1923 年以來首見連續八週下滑。標普週跌 3%，那指週跌 3.8%，連續第七週吞黑。

政經方面，聯準會 (Fed) 鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週五表示，在即將召開的會議上升息 2 碼是一個好計畫，並強調需要升息來控制通膨。

華爾街持續擔憂聯準會緊縮貨幣政策，將導致美國經濟走向衰退，美銀策略師援引 EPFR Global 數據顯示，截至 5 月 18 日當週，股票型基金流出資金 52 億美元，但美股僅流入 3 億美元。

地緣政治方面，美國總統拜登開始上任以來首次亞洲行，首站為韓國，隨後將前往日本。

拜登週五乘坐空軍一號專機飛抵南韓京畿道烏山的駐韓美軍空軍基地，拜登一下機就前往三星半導體工廠，南韓新任總統尹錫悅和三星電子副會長李在鎔也一同視察，會後拜登期許美韓兩國透過技術同盟，尹錫悅也表態，願兩國建構經濟安全同盟。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.23 億例，死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。

新冠疫情之外，世衛 (WHO) 週五召開緊急會議討論全球悄悄升溫的猴痘 (monkeypox) 病毒疫情，這種疾病在中非和西非的猴群中傳播，偶見人與人傳播，致死率可達 10%，歐洲近期已累計至少 100 多例確診或疑似病例， 美加地區和澳洲也傳出案例。

週五 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，醫療保健、房地產和能源板塊領漲，非必需消費品、工業和通訊服務板塊表現不佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.17%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.18%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.25%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.23%。

道瓊成分股互見漲跌。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.6%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.92%；波音 (BA-US) 下跌 5.07%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.32%；3M (MMM-US) 下跌 2.13%。

費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.86%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.86%；美光 (MU-US) 跌 0.72%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.31%； AMD (AMD-US) 下跌 3.28%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.51%；高通 (QCOM-US) 漲 0.79%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.63%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.38%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.22%。

企業新聞

美國平價百貨公司羅斯百貨 (Ross Stores) (ROST-US) 週五崩跌 22.47% 至每股 71.87 美元，創下 1986 年以來最大跌幅。繼沃爾瑪、目標百貨後，羅斯百貨成為又一家業績慘烈的零售商，第一季每股純益達 0.97 美元，營收達 43.3 億美元，同店銷售下降 7%，均遜市場預期。羅斯百貨還預計全年同店銷售下滑 2%-4%，理由是通膨將損害利潤。

美國農業機械生產商 Deere (DE-US) 暴跌 14.03% 至每股 313.31 美元。Deere 最新財報喜憂參半，每股純益達 6.81 美元，優於市場預期，但營收達 120.2 億美元，遠低於預期。Deere 解釋，這是因為受到供應鏈問題、零件短缺而波及產能。同時，Deere 預警，高通膨推升農業成本，可能損害產品需求。

特斯拉 (TSLA-US) 大跌 6.42% 至每股 663.90 美元。市場傳出特斯拉計劃繼續在上海廠採用閉環管理，直到 6 月中旬。此外，特斯拉執行馬斯克言行舉止再度引發爭議，除了遭爆性騷擾空姐，還宣布新政治立場，社群平台推特出現抵制特斯拉 ( #BoycottTesla ) 運動，用戶揚言要取消特斯拉訂單。

華爾街分析

本週沃爾瑪和目標百貨遜色的財報與財測，引發企業應對通膨的能力和消費者支付更高價格的意願的擔憂，這為美股帶來更大的壓力。

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 認為，本週頹勢讓人感受到，似乎市場開始意識盈利增長和標普指數的盈利能力可能受到威脅，因為全年通膨將持續攀升。

曾成功預測 3 次市場泡沫的知名投資人 Jeremy Grantham 預測，通膨將居高不下，並強調美聯準會目前面臨挑戰的嚴重性，美股可能最多從高峰下跌 80%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主