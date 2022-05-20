羅奇：停滯性通膨回來了 但金融市場還沒準備好

耶魯大學學者、曾任摩根士丹利亞洲區主席的羅奇 (Stephen Roach) 表示，美國正走在物價上漲伴隨著經濟成長放緩的危險道路上，停滯性通膨 (Stagflation) 正在捲土重來，但金融市場並沒有做好準備。

他周四 (19 日) 接受 CNBC 訪問時說：「通膨的影響廣泛而頑固，還可能拖延很長時間。然而，針對需要做到何種程度才能控制需求，市場根本還沒完全考量進去... 這凸顯 (聯準會主席) 鮑爾現在處於深淵當中。」

羅奇認為，有關通膨觸頂的辯論實在荒謬，停滯性通膨才是他認為會出現的基本情境。

過去也曾擔任美國聯準會 (Fed) 經濟學家的羅奇說：「需求面完全不受 Fed 控制。Fed 需要執行大幅度的貨幣緊縮。」他預測美國接下來到年底的通膨率將保持在 5% 以上，但以目前的升息速度來說，達不到壓低通膨的水準。

他說：「50 個基點是不夠的。況且，鮑爾排除更大幅度的升息，讓雙手受到束縛。」

羅奇早在兩年前疫情爆發初期就警告，將出現 1970 年代的停滯性通膨，去年 9 月升高音量，現在則認為有更多理由支持他的論點。他認為，中國清零和俄烏戰爭的後續影響，將讓供應面承受壓力並持續數年之久。