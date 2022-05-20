鉅亨美股雷達：應材Q3財測遜預期 蘋果混合實境頭戴式裝置將亮相

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 2.871%，美股期貨週五 (20 日) 上升，道瓊期貨漲 0.79%，標普 500 期貨漲 1.01%，那斯達克 100 期貨漲 1.35%。

聯準會 (Fed) 正實施緊縮政策，本月宣布升息 2 碼，以及啟動漸進式縮表，試圖馴服 40 多年來最大的通膨巨獸，美股迎來一波波拋售潮，標普指數目前正在熊市邊緣徘徊。聯準會主席鮑爾已明確表示，抑制通膨是他任內首要任務，警告經濟可能在這個貨幣緊縮過程中承受一些痛苦，他無法保證經濟能實現「軟著陸」。

FOMC 票委喬治週四表示，股市一週以來的動盪表現，一定程度上反映貨幣政策緊縮的影響，這是意料之中的事情，但市場的動盪不會軟化聯準會的鷹派立場。

耶魯大學學者、曾任摩根士丹利亞洲區主席的羅奇 (Stephen Roach) 表示，美國正走在物價上漲伴隨著經濟成長放緩的危險道路上，停滯性通膨 (Stagflation) 正在捲土重來，但金融市場並沒有做好準備。

過去也曾擔任美國聯準會 (Fed) 經濟學家的羅奇說：「需求面完全不受 Fed 控制。Fed 需要執行大幅度的貨幣緊縮。」他預測美國接下來到年底的通膨率將保持在 5% 以上，但以目前的升息速度來說，達不到壓低通膨的水準。

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 在給客戶的報告中說，經濟衰退並非無可避免，「我們的經濟學家估計，美國經濟在未來兩年內進入衰退的可能性爲 35%，而且從殖利率曲線來看，美國經濟出現收縮的可能性也類似。」

Kostin 補充說，股息期貨市場暗示，2023 年標普 500 指數的股息將下降近 5%。值得注意的是，過去 60 年，標普 500 指數的股息除非是遇上經濟衰退，否則從未下降。

T. Rowe Price 資產管理公司經理人 David Giroux 也不太擔心經濟嚴重衰退，但他認為，在可預見的未來，那些高估值卻一直沒大量獲利前景的科技股可能還會更大幅度下跌，因為那些股票仍然昂貴。

Giroux 表示，即使經濟陷入衰退，這種風險也已經反映在精選的半導體股票、工業集團和金融股中，因為這些股已自高點下跌 30% 以上。

貝萊德的 Moore 也從科技股看到機會，尤其是軟體股。她偏愛股價估值較高封下跌 40% 、但正生成大量自由現金流的公司。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

半導體設備大廠應用材料 (Applied Material) 周四 (19 日) 盤後公布的第 2 季獲利、營收皆遜於市場預期，第 3 季財測也不如華爾街所料，顯示供應鏈問題在中國封控之後加劇，並影響產能，盤後一度挫跌 5%。

應材第 2 季 (5 月 1 日止) 的營收年增 12% 至 62.5 億美元，不計部分項目的每股盈餘為 1.85 美元，分別低於 FactSet 分析師所估的 63.5 億美元、1.90 美元。

針對第 3 季，應材預估營收將介於 58.5 億至 66.5 億美元，每股盈餘為 1.59 到 1.95 美元，也都低於分析師預估的 66.8 億美元、2.04 美元 。

AMAT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

知情人士表示，蘋果高層上周已向公司董事會預先展示即將推出的混合實境（mixed-reality）頭戴式裝置，表明該款產品可望在未來幾個月內亮相，預估售價可能超過 2,000 美元（約新台幣 6 萬元）。

其他知情人士透露，近幾周蘋果還加快頭戴裝置作業系統 rOS 的開發，這一進展加上董事會的展示，表明該款產品可能會在未來幾個月內亮相，預估售價可能超過 2,000 美元。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

在上海市政府鬆綁封控措施之際，知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 計劃繼續在上海廠採用閉環管理，直到 6 月中旬。

外媒報導，特斯拉上海廠的數千名員工一直睡在工廠地板上，每周上班六天，每天工作 12 個小時。消息人士表示，如今特斯拉希望這些員工搬進宿舍，並繼續採用閉環管理，直到 6 月 13 日。

知情人士說，特斯拉也計劃最快下周啟動第二個班別，以便在汽車零件供應變得更加順暢時，可恢復全天候生產。