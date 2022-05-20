昇貿因應東協需求 泰國廠擴充幅度上看4成 越南設廠評估中

焊錫相關廠商昇貿 (3305-TW) 受惠產品組合轉佳及銷售區域擴增，對後續市場需求持樂觀看法，今年總體產能擴張規劃成長 10-20%，並以泰國廠擴產幅度最大達 30-40%，主要為支應來自越南的新興需求，另外，越南設廠計畫也持續進行中。

另外，太陽能產業開始出現需求回溫走勢，今年上半年模組價格看漲，也推升周邊零組件需求的上揚，昇貿主管也指出，昇貿在台設立的 12 條鍍錫銅帶生產線，目前接單也獲穩定的訂單支應。

昇貿產線分布在兩岸、馬來西亞、泰國，在越南已設立銷售單位因應當地不斷上升的需求，越南銷售目前主要由泰國廠支應，昇貿也持續規劃越南設廠，但受限疫情，至今沒有實質進展，規劃下半年疫情趨緩後展開積極設廠動作。

昇貿近年致力優化產品組合，包括半導體高階封裝製程用錫膏、電動車、網通、綠能、Mini LED 等多項新領域，皆順利通過客戶認證並拿下訂單，去年也躋身星鏈計畫，成為 Space X 獨家認證指定採用高階錫膏供應商，2021 年下半年再拿下電源供應器廠訂單，隨著新產品布局進入收割期，業績將展現強勁成長力道。

昇貿 2022 年第一季營收以 26.03 億元創新高，稅後純益為 3.85 億元，每股純益為 2.87 元。