雙城貿易升級！馬來西亞直達曼谷鐵路貨運 今年將開通。

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-05 16:30

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馬來西亞計劃今年開通首都吉隆坡與鄰國泰國曼谷之間的直達鐵路貨運服務，以促進雙邊和區域貿易。

馬新社 4 日報導，交通部長陸兆福表示，內閣和總理已經批准該提案，鐵路服務預計將於今年稍後開始運營。 他指出：「吉隆坡至曼谷的直達鐵路也將改善與寮國、中國和中亞等其他國家的連結性。」

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馬來西亞去年表示，將考慮把一項由中國主導、耗資 100 億美元的鐵路計畫延伸至與泰國的邊境。這條長達 665 公里的鐵路預計將於 2026 年底完工，並將連接馬來西亞東、西海岸。

中國是馬來西亞與泰國最大的貿易夥伴。美國總統川普對中國加徵了 145% 的關稅，而馬來西亞與泰國分別面臨 24% 與 36% 的美國進口關稅。

陸兆福上週訪問曼谷並與泰國交通部長會面時表示，馬來西亞與泰國計畫恢復吉隆坡與曼谷之間的直達客運鐵路服務，以促進跨境觀光。