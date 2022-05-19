胡連手握多家中國車廠品牌客戶 成汽車下鄉政策首要受惠者

中國傳將再度推動汽車下鄉政策，車用連接器廠胡連 (6279-TW) 掌握多家中國車企品牌客戶，可望成為首要受惠者；公司也看好，相關政策可望刺激品牌客戶銷量，具正面效益。

中國政府傳有意在 6 月推出新一輪「汽車下鄉」政策刺激經濟，每輛車估補貼人民幣 3000-5000 元，將用於補貼售價人民幣 15 萬元以內的燃油車及新能源車。

胡連表示，以現有資訊來看，補貼所規範的價格區間，將有利中國自有品牌車廠，而近期雖然中國車市受到疫情封控影響衰退，但公司中國地區營收 4 月仍年增 2 成，後續補貼政策上路，更有助公司出貨及營運表現。

早在 2009 年時，中國為了對抗金融海嘯後經濟疲弱、消費力道疲弱的狀況，就曾祭出汽車下鄉政策來刺激內需，該年胡連營收成長 1 成、純益更大增 7 成。

目前胡連主要客戶則有吉利汽車、長安汽車、長城汽車、比亞迪、上汽等，公司，整體中國地區營收比重約 7 成，胡連也持續透過策略結盟汽車內飾大廠李爾 (LEAR)、併購中國兩家線束廠，進行產品垂直整合，擴大市占率。

除了胡連之外，另一連接器廠凡甲 (3526-TW) 也是寧德時代、比亞迪供應鏈，同樣可望受惠，此外，連接線束廠廣宇 (2328-TW) 近年積極拓展車用市場，線束以及 PCB 產品陸續打進多家中國汽車供應鏈，均可望成為中國汽車下鄉政策受惠的業者。