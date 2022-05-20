廣宇Q2營收估季增 鴻海EV布局邁大步將同步受惠

鴻海 (2317-TW) 集團旗下線束廣宇 (2428-TW) 表示，第二季營運未受到中國封城太多的影響，營運將優於第一季；而在車用布局方面，隨著鴻海後續將為 Lordstown、Fisker 代工生產，廣宇可望同步受惠。

廣宇表示，中國疫情爆發以來，封控影響東莞廠僅 3 天，但目前已經恢復正常生產，位在江西、煙台以及華南廠則都維持營運，雖然物流運輸以及客戶端有些影響，但整體第二季營運仍將季增，及優於去年同期。

下半年方面，廣宇表示，目前大環境變數較多，比較難以預測，但依照過往走勢來看，下半年會比上半年好。

法人估，廣宇受惠去年 6 月合併的安徽廠在今年度整年完全貢獻，營收可望高個位數成長，獲利方面，隨著產品組合優化、成本費用改善下，毛利率可望優於去年，獲利也將有雙位數的成長。

在車用布局方面，廣宇目前車用線束及 PCB 仍以中國車廠為主，但隨著母公司鴻海後續將與 Lordstown 基於 MIH 平台開發生產新車，以及替 Fisker 代工 PEAR 車款，甚至是外傳的 Apple Car 等，廣宇都可望同步受惠。

廣宇表示，今年車用領域在新客戶、新產品以及新產能量產下，營收可望較去年同期翻倍，比重也可望提升至 1 成以上。